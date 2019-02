Un uomo sulla cinquantina è stato arrestato dopo aver speronato l'auto della ex compagna, la 40enne Simona Rocca, e aver lanciato liquido infiammabile nell'abitacolo dando fuoco alla vettura. E' accaduto nel parcheggio dell'area commerciale di Vercelli. La donna è stata trasferita in condizioni critiche al Cto di Torino. I due si erano lasciati da tempo e la donna aveva già denunciato l'ex compagno per minacce.