Vercelli, spacciatore punta la pistola in faccia a Brumotti: "Vai via o ti sparo"

"Vai via o ti sparo". Sono immagini da brividi quelle che ha registrato a Prarolo (Vercelli) Vittorio Brumotti, che al termine di un inseguimento si è visto puntare contro una pistola ad altezza uomo da uno spacciatore mentre stava girando un servizio per "Striscia la notizia" per documentare le attività di spaccio nella zona.