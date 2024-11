Federico Fashion Style, Valeria Marini lo difende dalle accuse: "Sono state dette cose non vere per farsi vedere"

Sono andata per una piega e mi sono ritrovata con delle extension, di qualità a mio parere pessima, e un conto da 1.500 euro senza preventivo", aveva raccontato la modella Elena Morali nel servizio del tg satirico in onda l'8 novembre. Alle sue parole avevano fatto eco altre testimonianze simili, a cui aveva fatto seguito anche la versione di un'attrice di "Striscia la Notizia" che munita di telecamera nascosta era entrata nel negozio di Federico Fashion Style per un trattamento.

"Noi abbiamo il listino prezzi esposto sulla cassa", aveva quindi spiegato a Rajae il famoso parrucchiere e influencer.