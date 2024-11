Tapiro a Diletta Leotta per l'auricolare a La Talpa: "È comodo"

"Striscia la Notizia" consegna a Diletta Leotta il suo decimo Tapiro d'oro, questa volta per la polemica sui suggerimenti ricevuti tramite auricolare nel programma "La Talpa - Who is the Mole", dal 5 novembre in prima serata su Canale 5. Polemica partita dall'indiscrezione secondo cui un autore del programma l'avrebbe "telecomandata a distanza con una pioggia di suggerimenti".