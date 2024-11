Borgomanero (No), uno sparo per intimidire la troupe di "Striscia la Notizia"

Attimi di paura a Borgomanero (Novara) per un colpo di pistola partito durante un servizio di "Striscia la Notizia" sullo spaccio di droga. L'inviato Vittorio Brumotti si trovava in Piemonte insieme al cameraman e a un "gancio" per verificare le segnalazioni dei residenti esasperati dal crescente traffico di stupefacenti in pieno giorno.