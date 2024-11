Rimini, tortura il coinquilino e lo incatena a un termosifone per 2 giorni: arrestato

Per aver tenuto il coinquilino incatenato al termosifone per due giorni, un cuoco stagionale (di origini baresi ma residente a Bellaria Igea Marina) è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di sequestro di persona e maltrattamento. L'uomo è stato anche trovato in possesso di droga. Come riportano i quotidiani riminesi, il 50enne ha tenuto legato al termosifone del salotto con una catena metallica e due lucchetti alla caviglia, il 43enne che due anni fa gli aveva affittato una camera nel proprio appartamento. Il sequestrato è stato liberato quando è riuscito a gettare dalla finestra un'agenda con scritto "aiuto mi ha legato chiamate i carabinieri".