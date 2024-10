Donna torturata dal marito e dalla suocera: in un caso è stata legata e presa a morsi | Alle sevizie costretto a partecipare il figlio: "Non sei una madre, sei da buttare"

Una donna ha trovato la forza di denunciare il marito e la suocera dopo un periodo prolungato di torture, anche durante la gravidanza. I due, che hanno chiesto il patteggiamento, sono stati condannati dal Tribunale di Torino rispettivamente a un anno e mezzo e a un anno di carcere, per maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona. Maltrattamenti continui e reiterati, che delineano un quadro di abusi fisici e psicologici continui per la donna, che sarebbe stata costretta a ogni tipo di umiliazione. In un episodio sarebbe stata legata a una sedia e seviziata per 4 ore; sarebbe stata presa a morsi dal marito e dalla suocera che avrebbero istigato il figlio di 8 anni a partecipare. Il bimbo sarebbe stato invitato a strozzare la mamma, tirarle i capelli e darle botte in testa, mentre era costretto a dire: "Non sei una madre, sei da buttare nel gabinetto".