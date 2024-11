Buon Compleanno "Striscia la notizia": da 36 anni contro i poteri forti e le ingiustizie

9 anni e 6 mesi di reclusione per la più famosa teleimbonitrice apparsa in tv: Vanna Marchi. Striscia nel 2001 ha smascherato lei, sua figlia Stefania e il mago Do Nascimento grazie a Fosca Marcon, una telespettatrice vittima del “trio del sale”, che aveva chiesto l’intervento del tg satirico. La donna aveva ricevuto la telefonata del “mago” Do Nascimento che sosteneva di averla sognata e le offriva, dietro il pagamento di 300 mila lire, una quaterna vincente da giocare al Lotto. La vincita promessa, chiaramente, non si verificò. Tutta colpa del sale che la signora Fosca aveva ricevuto insieme ai numeri da giocare e che non si era sciolto. Chiaro segno, secondo la centralinista contattata dal gancio del tg satirico, del fatto che Marcon fosse stata malocchiata. Malocchio che poteva essere annullato da Do Nascimento dietro il pagamento di quattro milioni di lire. Striscia aveva raccolto anche le testimonianze di altre vittime della vicenda. Come quella di una coppia a cui sono stati chiesti 35 milioni di lire e quella di un ex collaboratore di Marchi e Nobile che riporta una frase che la prima era solita ripetere: «Ogni giorno per una Vanna Marchi si devono svegliare trenta co….ni da truffare». Dopo alcuni giorni, la Procura di Milano aprì un’inchiesta per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione. Il resto è storia.