"Striscia la Notizia", tapiro d'oro a Elodie per il suo doppiaggio nel film "Mufasa: Il Re Leone"

L'inviato di "Striscia la Notizia" Valerio Staffelli ferma Elodie in compagnia del fidanzato Andrea Iannone e le spiega: "I doppiatori dicono che lei era un po' monocorde". A criticarla, infatti, sarebbe stata la direttrice del doppiaggio Lilli Manzini. "Non mi sono neanche accorta delle critiche", replica la cantante. E aggiunge: "Comunque io sono stata accompagnata da una grandissima doppiatrice che è Fiamma Izzo e la ringrazio molto. Le polemiche bisogna farle, ma a scatola chiusa non si può". "Ho fatto un provino comunque", spiega Elodie. "È andato bene?", chiede l'inviato. "In America ci hanno scelto. Sarà perché non capiscono l'italiano, può essere. Comunque me l'aspettavo per il calendario, sono un po' delusa da voi", conclude con ironia la cantautrice.