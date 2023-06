Vercelli, tentò di rapire bimba di 4 mesi: arrestata una donna

A Vercelli una donna di 30 anni è stata arrestata dalla polizia perché gravemente indiziata del reato di tentato sequestro di persona, sottrazione di persone incapaci e violenza privata.

La 30enne, sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere, il 31 maggio, avrebbe tentato di sottrarre una bimba di 4 mesi alla madre mentre entrambe si trovavano in chiesa, non riuscendo nel suo tentativo solo per la decisa resistenza opposta dalla donna che si è successivamente rifugiata nel cortile di un condominio sino all'arrivo di una volante della polizia.