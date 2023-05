Correzzana (Monza), tentano di rapire bimba: denuncia in Procura

A Correzzana (Monza) un uomo e una donna hanno cercato di rapire una bambina di 8 anni che passeggiava con due amiche più grandi.

Il tentativo di sequestro è avvenuto nei giorni scorsi, ma solo ora è giunta in Procura la denuncia dei genitori. Secondo la ricostruzione delle bambine, le tre, dopo essersi allontanate da un locale per una passeggiata, sarebbero state avvicinate da un'auto con a bordo un uomo e una donna. Quest'ultima, con il capo velato, avrebbe tentato di trascinare la più piccola delle bambine in auto, ma sarebbe stata bloccata dalle altre due.