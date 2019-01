Verbi transitivi, la Crusca precisa: "La regola non vale per entrare e uscire"

La Crusca "delude" così i sostenitori della platea "meridionale, regionale, popolare" che utilizza correntemente entrare e uscire nella modalità transitiva. Non si può dire "esco il cane", quindi.



Essere contro avere - Riprendendo una discussione datata 2016, gli esperti della lingua italiana hanno precisato che i verbi uscire ed entrare prevedono tassativamente l'ausiliare "essere", e non "avere" come salire e scendere. Esempi: "sono salito da te" e "sono sceso all'alba", ma anche "ho salito la gradinata" e "ho sceso le scale".



"Uscire con il cane" - Salire e scendere in sostanza avrebbero già in lingua pronto il costrutto in cui accogliere l'eventuale passaggio transitivo, mentre uscire ed entrare no. "Dobbiamo quindi deludere i sostenitori dell'ammissione di uscire transitivo a livello di lingua. Proponiamo però, al solo prezzo dell’uso di una preposizione, di cominciare a 'uscire con il cane': dopo tutto è un amico", scrive l'Accademia su Facebook.