Verbania, in ospedale un 17enne accoltellato in una lite: arrestato l'aggressore

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato da un giovane di 22, al culmine di una lite avvenuta a Cannero Riviera (Verbano-Cusio-Ossola). Il diverbio con il ferimento è avvenuto all'una della notte tra sabato e domenica in via Marconi, nel centro della città, una nota località turistica della sponda piemontese del lago Maggiore. La vittima, colpita con più fendenti all'addome, è stata soccorsa dal 118. Il ragazzo è ricoverato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. La sua prognosi supera i trenta giorni. L'aggressore, un italiano di origini straniere, è stato arrestato dai carabinieri di Cannogio e Verbania: contro di lui l'accusa di lesioni aggravate.