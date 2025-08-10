Verbania, in ospedale un 17enne accoltellato in una lite: arrestato l'aggressore

Il diverbio sarebbe scoppiato all'una di notte tra un gruppo di ragazzi che festeggiava un compleanno in un locale e un giovane in stato di ubriachezza
© Carabinieri
Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato da un giovane di 22, al culmine di una lite avvenuta a Cannero Riviera (Verbano-Cusio-Ossola). Il diverbio con il ferimento è avvenuto all'una della notte tra sabato e domenica in via Marconi, nel centro della città, una nota località turistica della sponda piemontese del lago Maggiore. La vittima, colpita con più fendenti all'addome, è stata soccorsa dal 118. Il ragazzo è ricoverato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. La sua prognosi supera i trenta giorni. L'aggressore, un italiano di origini straniere, è stato arrestato dai carabinieri di Cannogio e Verbania: contro di lui l'accusa di lesioni aggravate.
L'aggressione, secondo quanto emerso dalle indagini, è avvenuta al termine di una discussione tra l'aggressore e un gruppo di ragazzi che stavano festeggiando in maniera privata un compleanno in un locale della zona.
Il ventiduenne, sembrato in stato di ubriachezza, dopo essere stato allontanato dal locale, aveva avuto un primo diverbio con un giovane, colpendolo al volto con una bottiglia di vetro e procurandogli una ferita lacero contusa. Ha poi accoltellato il minore, che era andato a chiedergli spiegazioni del gesto precedente.
Il giovane è stato condotto in carcere a Verbania in attesa dell'udienza di convalida.
