Ventunenne uccisa a Vicenza, il padre del presunto assassino: "Chiedo perdono alla famiglia"

"Siamo distrutti e chiedo perdono alla famiglia". Sono le parole di Adriano Turrin, il padre del 38enne suicida ritenuto responsabile della morte di Alessandra Zorzin, la 21enne uccisa con un colpo di pistola in pieno volto nella sua abitazione a Montecchio Maggiore (Vicenza). "Mio figlio - ha aggiunto l'uomo parlando con i cronisti - era un ragazzo tranquillo, al mattino era uscito come sempre di casa lavato e profumato. Non aveva dato segni di nervosismo. Frequentava questa ragazza da diversi mesi, almeno sei o sette. Lo sapevamo e non era un mistero".