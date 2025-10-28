Ventimiglia, magazziniere bengalese si suicida | Gli amici: "Era stato licenziato perché malato"

Nel corso degli accertamenti, però, è emersa un'altra realtà: il quarantenne, che in Bangladesh aveva lasciato moglie e figlioletto, lunedì era stato lasciato licenziato dal negozio dove lavorava da circa un mese. "Era malato, a volte sveniva. Per questo a mezzogiorno il suo datore di lavoro gli aveva detto di non tornare più: un dipendente malato non serviva. Aveva già quarant'anni e nelle sue condizioni temeva di non trovare più alcun lavoro, era disperato", hanno raccontato gli amici, che hanno raggiunto il luogo del ritrovamento del corpo non appena appresa la notizia.