Morte Satnam, testimone in aula e le frasi shock del capo: "Mi disse: è morto, dove lo butto?"

"Mi disse che era successo un incidente - le parole pronunciate in tribunale dall'uomo -. Io gli dissi di stare calmo e di chiamare un'ambulanza. Ma lui continuava a dire che Satnam si era incastrato in una macchina ed era morto". Il bracciante si fece allora passare Antonello Lovato, dicendogli di chiamare un'ambulanza poiché Satnam non poteva essere già morto, ma quest'ultimo gli avrebbe risposto con la frase: "È morto, aiutami, dove lo butto?", malgrado lui insistesse di chiamare i soccorsi. "Aveva paura, l'ho percepito dal suo tono di voce".