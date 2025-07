Ventimiglia, paura per un bimbo scomparso: disperso dopo l’uscita dal campeggio nella zona di Latte

Le ricerche sono scattate immediatamente e sono proseguite per tutta la notte. Sono coinvolti polizia, carabinieri, vigili del fuoco, volontari della protezione civile e unità cinofile specializzate. In azione anche droni con termocamere, utili per monitorare l'area collinare e le zone più impervie. Il campo di ricerca si estende dalla frazione di Latte fino alla costa e include strade provinciali, sentieri boschivi, spiagge e supermercati della zona. Al momento non sono emerse tracce significative.