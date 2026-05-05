Venezia, tre persone in acqua: ventenne muore annegato

Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari (Apl) della sede di Venezia Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale, che hanno avviato le ricerche in laguna. Intorno alle 7:15 il corpo del giovane è stato individuato e recuperato dai sommozzatori. Presenti i Carabinieri e il personale sanitario del Suem 118. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto.