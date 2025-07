Venezia, insulti razzisti a una studentessa: "Sei una terrona maleducata"

Giuliano Marchi, presidente di Confedilizia Venezia, riconosce la gravità dell'offesa ma invita a evitare "semplificazioni o tifoserie". Ricorda che è essenziale applicare la normativa nazionale sulle locazioni (Legge 431/1998) e che esistono accordi territoriali tra Comune, Ca' Foscari e associazioni di categoria per stabilire contratti tipo e garanzie assicurative anche per i proprietari. "La vicenda è grave – dichiara – ma non si può generalizzare: servono regole certe per tutti".