Venezia, troppe scivolate sul ponte di Calatrava: il Comune affida il progetto per rendere più sicuri i 284 gradini in vetro

Via il vetro dal ponte di Calatrava, a Venezia. Dopo le polemiche per i numerosi scivoloni e cadute sulle lastre che compongono la struttura, il Comune ha deciso di correre ai ripari per rendere più sicuro il Ponte della Costituzione. I 284 gradini in vetro saranno quindi sistemati utilizzando per la pavimentazione materiale meno scivoloso.