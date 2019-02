Venezia, imprenditore non trova nessuno per lavorare nel weekend: "La domenica vogliono riposare"

“La domenica devono riposarsi, devono andare al mare o in montagna, stare con le fidanzate o le mogli. Quindi nessuno accetta questo lavoro”. A non trovare potenziali dipendenti questa volta è Mirko Beraldo, imprenditore del settore nautico di stanza nel veneziano, che é alla disperata ricerca di tre figure da inserire nel suo organico: un saldatore carpentiere, un meccanico e un responsabile. Non li trova perché nessuno vuole lavorare nei fine settimana: “Quando scoprono che nel periodo estivo bisogna lavorare tutti i sabati e tutte le domeniche rifiutano”.



Dopo aver intervistato l’imprenditore, “Stasera Italia” ha cercato di capire se i disoccupati sono veramente così restii a lavorare nei weekend e le risposte sono univoche: “Non sarei disposto tutti i fine settimana. Mi devo riposare”. Beraldo non ha ancora trovato nessuno, ma è il primo a dare l’esempio: “Noi siamo qui 365 giorni all’anno, Natale compreso”.