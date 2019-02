Padova, panettiere cerca apprendista: "Offro 1400 euro al mese, ma nessuno vuole lavorare di notte"

Cerca un apprendista da 1400 euro al mese, ma non trova nessuno disposto a lavorare di notte. Non è la prima volta che un imprenditore offre un impiego ma non trova candidati disponibili. In questo caso, la storia arriva da Reschigliano di Campodarsego, in provincia di Padova. Già da un po’ di tempo, sulla vetrina del panificio di Stefano Brigato e Guglielmo Peruzzo appare il cartello "Cercasi apprendista". Tanti i curriculum pervenuti, così come i colloqui e i periodi di prova svolti, ma nessuno si è mostrato disposto ad affrontare i tipici orari notturni che questo lavoro comporta. Lo riporta Il Gazzettino.