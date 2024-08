Venezia, donna morsa da un ragno violino

Una donna di 25 anni è stata punta in casa a Venezia da un ragno violino. Non si era accorta della presenza del ragno mentre era sotto la doccia e inizialmente non aveva dato molto peso alla puntura. Quando la gamba su cui era stata morsa ha iniziato a farle male, la 25enne è andata subito in ospedale. Il gonfiore sulla parte sembrava tuttavia quello di una banale puntura da insetto ed è stata rimandata a casa. Dopo pochi giorni la ferita è diventata nera ed è ritornata all'ospedale per una cura antibiotica che ha avuto effetti positivi.