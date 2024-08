Bari, un 23enne muore dopo essere stato morso da un ragno violino

Un uomo di 23 anni è morto in ospedale a Bari per le complicazioni dovute al morso di un ragno violino. Il giovane, Giuseppe Russo, era stato punto dall'insetto il 13 luglio a Collepasso (Lecce), mentre faceva pulizie in campagna per conto della ditta per cui lavorava. Inizialmente aveva pensato si trattasse della puntura di una zanzara, ma ha cominciato a preoccuparsi quando il pomfo si è ingrossato, causandogli forti dolori. Sulla gamba si è formato poi un ascesso, che ha mandato l'arto in necrosi. Il 23enne è quindi stato ricoverato in Rianimazione al Policlinico del capoluogo pugliese, dove è morto per shock settico e insufficienza multiorgano.