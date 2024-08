Morso del ragno violino, l'esperto: "Ecco cosa porta alla morte"

Morso dal ragno violino e ricoverato in tre ospedali, Giuseppe Russo muore a 23 anni a Lecce. Il decesso dopo un mese di cure. "Il morso solitamente non è mortale - spiega l'infettivologo dell'Università di Pisa, Francesco Menichetti -. Può succedere in rari casi che a causa della necrosi dei tessuti, provocata dal veleno del ragno, si inoculino dei batteri che possono dare fasciti necrotizzanti, complicate da choc e insufficienza multi organo".