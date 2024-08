Venezia cerca gondolieri, i requisiti e la procedura per candidarsi

Per accedere al corso di formazione si deve dimostrare di saper remare, o almeno di avere le carte in regola per sviluppare l'abilità. “Poter muovere la gondola è la cosa più importante”, ha detto Andrea Balbi, presidente dell’Associazione dei gondolieri di Venezia, come riporta la testata inglese The Guardian (sì perché la notizia della ricerca di queste figure è arrivata anche oltre confine). "Il processo di preselezione ci aiuta a capirlo e poi iniziano la formazione", ha continuato Balbi. I corsisti selezionati dovranno svolgere 30 ore di lezioni teoriche, durante le quali apprenderanno la normativa sulla navigazione equivalente al codice della strada. Verranno inoltre insegnate la lingua inglese e francese e la storia, l'arte e la cultura di Venezia, con un focus particolare su come è stata costruita la città e sulle sue vie d'acqua. Successivamente si imbarcheranno in 10 ore di allenamento pratico, prevedendo la voga su una gondola con un solo remo, sotto la guida di un maestro gondoliere. Il bando per iscriversi al corso è aperto fino al 24 agosto 2024.