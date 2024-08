Turismo, estate da record in Italia con 65,8 milioni di arrivi e oltre 266 milioni di presenze

Le mete preferite - Le regioni costiere come Puglia, Sicilia, Sardegna e Toscana continuano a essere tra le mete preferite, insieme alle città d'arte come Roma, Firenze e Venezia. Inoltre, il Veneto mantiene il primato come Regione con il maggior numero di presenze turistiche, grazie all'unicità di Venezia e all'andamento positivo di molte località costiere. Il 2024 vede emergere nuove tendenze nel settore turistico. Tra queste, il lusso accessibile e l'aumento dei viaggi last minute sono particolarmente rilevanti. Gli hotel e le strutture ricettive stanno adottando strategie mirate per soddisfare queste nuove esigenze, offrendo pacchetti all-inclusive e sconti last minute. I viaggiatori cercano sempre di più esperienze personalizzate e servizi di alta qualità, richiedendo alle strutture ricettive una grande adattabilità e reattività.