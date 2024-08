Storia e origini della Biennale di Venezia

Nata con una delibera dell'Amministrazione comunale del 19 aprile 1893 per celebrare le nozze d'argento del re Umberto e della regina Margherita di Savoia, la Biennale di Venezia venne inaugurata il 30 aprile del 1895. E il Palazzo della prima Esposizione fu costruito appena in tempo per la cerimonia. A questa prima Esposizione Internazionale d'Arte della città di Venezia (il nome Biennale arrivò in seguito per via della cadenza della manifestazione) i visitatori furono più di 200mila. E nel corso della prima edizione il "caso Grosso" sollevò scalpore. Era un quadro, Il Supremo Convegno, di Giacomo Grosso, che raffigurava una camera ardente allestita in una chiesa, e feretro e cadavere circondati da cinque figure femminili completamente svestite. Il Patriarca di Venezia Giuseppe Sarto (il futuro Papa Pio X) scrisse al sindaco chiedendo che l'opera non venisse esposta, ma il primo cittadino rispose che la commissione aveva deciso altrimenti. E la stampa clericale gridò allo scandalo.