Nonostante quanto previsto dalla normativa, il Comune di Venezia ha ritenuto che il caso fosse diverso. Secondo l'amministrazione, la dipendente aveva trovato la borsa durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e non come semplice cittadina, motivo per cui il diritto previsto dal Codice civile non sarebbe stato applicabile. Di fronte al rifiuto dell'amministrazione, la donna ha deciso di rivolgersi alla giustizia. Nel 2024 ha presentato ricorso al Giudice di pace di Venezia, chiedendo che le fosse riconosciuto quanto previsto dalla legge.