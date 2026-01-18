Avellino, badante trova borsello con 8mila euro e lo restituisce: "Lo rifarei"

La donna era in partenza dal porto di Bari per Corfù, al largo della costa nord-occidentale della Grecia, dove vive figlio, quando ha trovato il borsello con gli 8mila euro e i documenti. Riconsegnato sul traghetto al legittimo proprietario, un passeggero greco, il gesto della badante ha commosso tutti a bordo, a partire dal comandante. La polizia ha provveduto a rintracciare mediante un annuncio radiofonico il passeggero distratto che aveva smarrito quel tesoretto. Per la donna è arrivata una meritata ricompensa e le lodi della famiglia nella quale presta assistenza domiciliare.