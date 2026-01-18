Avellino, badante trova borsello con 8mila euro e lo restituisce: "Lo rifarei"

I contanti erano stati persi da un passeggero che era a bordo del traghetto per Corfù, lo stesso di Andonia Tufa, 69enne residente a Ariano Irpino
Trova un borsello con 8mila euro, documenti, passaporto, smartphone al porto di Bari su un traghetto per Corfù e lo restituisce. Protagonista del gesto Andonia Tufa, 69 anni, badante giunta dall'Albania in Italia 22 anni fa e attualmente residente ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. A darne notizia è il sito di informazione locale Ottopagine. "Lo rifarei senza pensarci un solo istante", è stato il commento della donna che si occupa di assistenza domestica a un anziano campano.
La donna era in partenza dal porto di Bari per Corfù, al largo della costa nord-occidentale della Grecia, dove vive figlio, quando ha trovato il borsello con gli 8mila euro e i documenti. Riconsegnato sul traghetto al legittimo proprietario, un passeggero greco, il gesto della badante ha commosso tutti a bordo, a partire dal comandante. La polizia ha provveduto a rintracciare mediante un annuncio radiofonico il passeggero distratto che aveva smarrito quel tesoretto. Per la donna è arrivata una meritata ricompensa e le lodi della famiglia nella quale presta assistenza domiciliare.
"Sono cresciuta con questi valori e insegnamenti - ha commentato Andonia Tufa a Ottopagine. - Al posto di quel giovane greco, poteva esserci anche mio figlio. Non potevo voltare lo sguardo dall'altra parte. Mi sento con la coscienza pulita dopo aver compiuto questo gesto. Lo rifarei senza pensarci un solo istante".