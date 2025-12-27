Immigrato trova e restituisce portafoglio con 500 euro

Un 46enne di origine marocchina che vive a Foggia, ha trovato a terra un portafogli smarrito con 500 euro, carte di credito e documenti all'interno e lo ha consegnato alla Polizia Locale. Il proprietario è stato rintracciato a Napoli. La vicenda, avvenuta ieri sera, è stata raccontata dal comitato 'Difendiamo il quartiere Ferrovia a Foggia', dove il cittadino straniero vive. L'uomo ha rinvenuto il portafogli sul marciapiede in via Podgora e lo ha consegnato a una pattuglia della Polizia locale che era presente nella zona.