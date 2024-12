Lecce, trova per strada assegno da 49 milioni di euro e lo restituisce: "Neanche un grazie, ma felice che i soldi restino in città"

Un assessore comunale di Lecce, Andrea Guido, con delega alle Politiche ambientali, ha trovato per terra un assegno circolare di 49 milioni di euro. Il ritrovamento è avvenuto in una delle vie più trafficate della città, viale Lo Re, nei pressi della sede di un corriere espresso. Il politico, attratto da quella carta che sembrava una ricevuta persa da qualcuno, l'ha raccolta e ha scoperto che si trattava dell'assegno circolare emesso da una banca straniera per l'importo di 49 milioni di euro. In breve, grazie ai proprietari del negozio che conoscevano chi l'aveva perso, un facoltoso imprenditore edile salentino, il proprietario è stato subito avvisato mentre si stava recando dai carabinieri per denunciarne lo smarrimento. Finora all'assessore non è arrivata neppure una telefonata di ringraziamento. "Ma sono felice che quei soldi resteranno in città", ha precisato.