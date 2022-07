Ravello (Salerno), dentista turco perde portafoglio con 4mila euro: un ragazzo lo trova e glielo restituisce

Disavventura a lieto fine per un dentista turco a Ravello, in provincia di Salerno.

Al parcheggio di piazza Duomo, dove aveva lasciato l'auto, l'uomo si è accorto di aver perso il portafoglio con 4mila euro in contanti , carte di credito e documenti. Come riporta la testata locale Ottopagine, a ritrovarlo in via Roma è stato un ragazzo, che ha avvisato i proprietari di un locale presente in piazza. Proprio lì il turista, che stava ripercorrendo i suoi passi alla ricerca del borsello, ha riottenuto quanto perso.