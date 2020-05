Zaia: troppe denunce di movida, pronti a richiudere la regione

Dopo le denunce social di assembramenti per l'aperitivo, il governatore del Veneto, Luca Zaia, minaccia provvedimenti. "Ci sono arrivate - spiega - decine di foto e video dei centri delle nostre città con movida a cielo aperto. Non ho nulla contro la festa, ma divieto di assembramenti e l'uso della mascherina sono la conditio sine qua non". E sottolinea che se i contagi aumentano "richiuderemo bar, ristoranti, e spiagge".



