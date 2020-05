Coronavirus, Zaia: "Da Roma solo pasticci, fondamentali le Regioni" | In Germania tornano a salire i contagi

Sepolto nel campo dei "senza famiglia" del cimitero Maggiore di Milano. Un preside in pensione, deceduto il 23 marzo, una famiglia (e anche numerosa) invece ce l'aveva: due figlie, tre sorelle e numerosi nipoti. La spiegazione dell'errore è probabilmente in una telefonata di quattro giorni dopo la morte, il 27 marzo, a una delle figlie di una dottoressa del Fatebenefratelli, dove l'uomo era ricoverato. "Buongiorno, purtroppo devo informarla che sua madre è deceduta". "Ma come? - ha risposto la donna - Mia madre è morta anni fa. E' mio padre che è deceduto. Mi avete già avvertito lunedì sera". "Ah, mi dispiace tanto. Mi scusi per l'errore. E' che qui non sappiamo più dove mettere i morti".