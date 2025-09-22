Volantini contro Monica Poli, la risposta di "lady pickpocket": "Il turismo lo rovinano i ladri, non io"

La veneziana, famosa per i suoi video-denuncia sui borseggi, interviene in diretta a "Mattino Cinque"
"Il turismo lo rovinano i borseggiatori, non io". Con queste parole, pronunciate in diretta a "Mattino Cinque", Monica Poli risponde ai volantini comparsi a Venezia contro di lei, nei quali viene accusata di danneggiare l’immagine della città e il settore turistico a causa dei suoi video-denuncia.
La donna, ormai nota a livello nazionale e internazionale per il suo impegno civile, è diventata un volto simbolo della lotta quotidiana contro i furti ai danni dei visitatori. Con il progetto "Attenzione pickpocket" portato avanti insieme a un gruppo di volontari, da anni avvisa residenti e turisti della presenza di borseggiatori tra calli, vaporetti e luoghi più affollati della laguna. I suoi richiami ad alta voce, ripresi e rilanciati sui social, le hanno valso l’appellativo di "lady pickpocket" e l’hanno trasformata in una figura riconoscibile ben oltre i confini di Venezia.
Poli respinge con decisione le critiche mosse nei suoi confronti, sottolineando invece il sostegno che riceve da chi visita la città: "In realtà, i turisti sui social ci ringraziano, perché grazie a noi riconoscono i borseggiatori".
La donna, inoltre, racconta all’inviato della trasmissione di Canale 5 di avere qualche sospetto sull’origine dei volantini. "Io un’idea di chi l’ha scritto, in base anche alla grammatica, ce l’ho. Ovviamente ho denunciato", aggiunge, ribadendo la volontà di andare fino in fondo.
