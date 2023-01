Vicenza, studente di 16 anni in classe con una pistola: denunciato

Come riferisce il Giornale di Vicenza, nei giorni scorsi il ragazzo si è presentato in classe con una pistola nello zaino. L'insegnante si è accorta della canna che spuntava dalla borsa e, spaventata, ha avvisato il preside. Questi ha preso in carico la pistola, che ha poi consegnato alla Guardia di Finanza, facendo uscire lo studente dalla classe, mentre venivano chiamati i genitori.

Il giovane ha in un primo momento affermato che la pistola era del padre, versione smentita dal genitore che si detto sorpreso per il comportamento del figlio, un ragazzo tranquillo che non aveva mai dato problemi in famiglia e a scuola. Sulla vicenda l'istituto bassanese ha mantenuto uno stretto riserbo, evitando ogni commento.