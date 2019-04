Vicenza, ragni pericolosi abbandonati da un cliente in un b&b: denunciato

Ragni pericolosi di 17 specie diverse sono stati abbandonati in un bed & breakfast nel Vicentino da un cliente che, oltretutto, non ha mai pagato il soggiorno. Gli aracnidi sono stati trovati all'interno di una scatola di cartone dall'albergatore, che ha allertato i carabinieri forestali di Vicenza e i colleghi del nucleo Cites (che si occupa del commercio illegale di animali protetti).

I ragni, riporta Il Giornale di Vicenza, presentavano segni di stress e disidratazione e sono stati alimentati. Due esemplari erano però già morti. Sui contenitori erano presenti delle etichette che sembrano indicare la provenienza dall'Est Europa. Sono comunque in corso accertamenti per stabilire se siano stati acquistati illegalmente.



Il proprietario dei ragni, un italiano, è stato identificato e denunciato per abbandono di animali: rischia fino ad un anno di carcere o l'ammenda da mille a diecimila euro. Gli aracnidi sono stati sequestrati dai carabinieri.