Vicenza, ragazzo si avvelena durante la dad: per il padre è stato "incoraggiato sul Web"

"La mattina in cui ha deciso di ingerire il nitrito di sodio era collegato in chat con una decina di altri ragazzi che l'hanno sostenuto nella sua scelta". E' l'accusa che lancia Alessandro Cecconi, il padre di Matteo, il diciottenne studente dell'Istituto tecnico industriale Fermi di Bassano (Vicenza) che si è tolto la vita il 26 aprile in una pausa tra una lezione e l'altra della didattica a distanza. Cecconi indica un sito, "Sanctioned Suicide", una community con 17mila iscritti in tutto il mondo che Matteo seguiva dal 12 aprile. Lo stesso sito che la Procura di Roma ha oscurato ravvisando il reato di istigazione al suicidio.