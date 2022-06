Vicenza, donna uccisa a colpi di pistola dall'ex compagno: caccia all'uomo in tutto il Veneto

Una donna di 42 anni di origine serba, Lidia Miljkovic, è stata uccisa a Vicenza a colpi di pistola dall'ex compagno.

L'omicidio è avvenuto in strada nel quartiere Gogna, un'area periferica della città, ai piedi dei colli. In tutto il Veneto è caccia all'uomo, che secondo gli investigatori è armato e pericoloso: dandosi alla fuga ha fatto esplodere due ordigni, sulla cui natura sono ancora in corso accertamenti.