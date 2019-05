Vicenza, clandestino tenta di violentare l'autista donna sul bus: bimba chiama la polizia

La polizia di Vicenza ha arrestato un cittadino nigeriano di 31 anni, Isaiah Ogboe, per aver tentato di violentare l'autista donna di un autobus. L'uomo era stato messo in fuga dall'intervento di un pensionato e l'allarme era stato dato da una bimba di dieci anni, che ha avvertito le forze dell'ordine con il telefono della nonna. Gli agenti hanno poi rintracciato e arrestato lo straniero, irregolare in Italia.