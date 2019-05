Bolzano, ragazza di 16 anni violentata mentre tornava da scuola | La polizia sulle tracce di due senzatetto

L'inchiesta viene coordinata dalla procura. Secondo quanto riferito agli inquirenti, la ragazza stava tornando da scuola in bicicletta quando è stata avvicinata da due uomini che sono passati in pochi minuti dalle parole ai fatti. Un uomo con i capelli rasta l'avrebbe colpita al volto mentre un altro l'avrebbe trascinata verso la sponda del fiume, dove sarebbe avvenuta la violenza.



Gli aggressori si sono poi allontanati lasciandola a terra incosciente tra le frasche. Una volta ripresi i sensi, la 16enne è riuscita a raggiungere il sentiero ed è stata quindi soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato il 118 e le forze dell'ordine.



Nonostante il trauma subito, la giovane ha raccontato tutto agli inquirenti in Questura. Gli agenti della squadra mobile hanno analizzato gli abiti della ragazza per trovare tracce biologiche degli aggressori.



La procura di Bolzano mantiene massimo riserbo sul caso per tutelare la vittima minorenne e per non influenzare l'esito dell'inchiesta. Per il momento, gli inquirenti non intendono confermare la notizia, apparsa sulla stampa locale, che si tratti di due uomini di colore. I due sospettati, che potevano corrispondere alla descrizione degli aggressori, sono risultati estranei ai fatti.



L'aggressione è avvenuta in pieno giorno in un'area piuttosto frequentata a pochi passi dall'Accademia europea. I passanti hanno riferito di non essersi accorti di nulla, forse a causa del rumore del fiume che avrebbe coperto le urla di aiuto della ragazza.