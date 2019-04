Vicenza, bocconi avvelenati: morto il cane di un anziano in carrozzina

Alcuni centri in provincia di Vicenza sono stati teatro di avvelenamenti di animali domestici tramite bocconi contaminati. L'ultimo caso è stato segnalato a Montecchio Maggiore martedì, giorno in cui a fare le spese del crudele gesto è stato il cane da compagnia di un anziano disabile costretto a muoversi in carrozzina. L'uomo dovrà ora fare a meno del suo fidato amico a quattro zampe.

Come riporta Il Gazzettino, il pensionato era uscito da casa sul presto per portare fuori l'animale. Quest'ultimo ha poi ingerito i bocconi avvelenati poco lontano da casa. La notizia è stata diffusa sui social da una conoscente dell'uomo ed è diventata virale, registrando centinaia di commenti di condanna per l'avvelenatore e di solidarietà nei confronti dell'anziano.



Già a gennaio le autorità provinciali avevano segnalato la presenza di alimenti contaminati che avrebbero potuto uccidere gli animali da compagnia anche nei boschi. Secondo gli inquirenti, in molti casi si tratta di cacciatori senza scrupoli.