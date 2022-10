Verona, ventenni scomparsi dopo serata in discoteca: trovati morti nella loro auto distrutta in una scarpata

La ricostruzione dei fatti - Secondo quanto riporta il quotidiano "L'Arena", Sofia e Francesco avevano trascorso insieme la serata di lunedì alla discoteca "Amen" sulle Torricelle. Poi si erano allontanati in macchina facendo tappa a Peschiera, dove il ragazzo aveva accompagnato il suo coinquilino a casa di un'amica. Francesco avrebbe dovuto riportare a casa anche Sofia, in località Gazzoli a Costermano, ma l'auto con a bordo i due ragazzi non è mai arrivata a destinazione. Martedì mattina, i cellulari dei due ventenni erano stati agganciati da una cella telefonica tra Lazise e Calmasino, ma da allora entrambi i telefoni erano risultati spenti e non localizzabili. Le ricerche dei due giovani, coordinate dai vigili del fuoco, si erano concentrate in particolar modo nella zona del Garda ma senza dare l'esito sperato. Ora la svolta.

Un primo appuntamento tragico? - "Da quanto ho capito Francesco e Sofia si erano conosciuti sabato scorso, forse lunedì era il loro primo appuntamento", ha raccontato Chiara, un'amica di Francesco alla trasmissione "Chi l'ha visto", che si è occupata del caso dei due ragazzi. "Lunedì Sofia era stata accompagnata in città da suo fratello, che aveva conosciuto Francesco in quell’occasione", ha aggiunto l'amica. "Sofia, Francesco e io siamo stati insieme all’Amen - ha detto a sua volta Oreste, il coinquilino del giovane - Poi mi hanno lasciato a Peschiera da una ragazza che avevo conosciuto al locale. Mi sono raccomandato che mi mandasse un messaggio quando fosse stato a casa perché aveva lui le chiavi".