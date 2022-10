Sardegna, ritrovati i corpi di padre e figlia scomparsi: mistero sulla barca

Sono stati ritrovati i corpi di Gianmarco e Valentina Murgia, padre e figlia scomparsi in mare, sabato 15 ottobre, dopo un'uscita in barca in Sardegna.

I cadaveri erano nelle acque di Sant'Antioco, a poca distanza l'uno dall'altro. Sono stati riconosciuti dai familiari ma non c'è ancora alcuna traccia della loro imbarcazione. L'appello della madre di Valentina e moglie di Gianmarco: " Non cerchiamo colpevoli ma soltanto la verità . Mio marito e mia figlia sono morti in modo assurdo e chiediamo che venga battuta ogni pista, anche quella che può sembrare meno probabile".



Tra le ipotesi c'è quella del tentativo del padre, ritrovato con addosso i jeans, di salvare la figlia senza scarpe, in difficoltà in acqua.