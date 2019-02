Verona, un'azienda garantisce ai dipendenti 8 ore di permesso pagate per curare i propri animali

Le visite dal veterinario - Questo particolare permesso garantito dall'azienda veronese che si occupa di packaging, può essere utilizzato per qualsiasi situazione di necessità possa avere l'animale domestico come, ad esempio, una visita dal veterinario: "Chi ha un animale domestico sa quant'è difficile incastrare i tempi lavorativi con gli orari degli ambulatori veterinari, dove peraltro, si rischia di restare a lungo in coda", ha spiegato il direttore delle risorse umane della multinazionale.



Dalla lavanderia aziendale alla mensa gratuita - Ma, come detto, la voce che garantisce la possibilità di usufruire di otto ore di permesso retribuite per prendersi cura dei propri animali, è solo una delle tante. Tra le altre previste dall'accordo aziendale, infatti, ci sono anche un punto di raccolta per gli acquisti fatti on line e la figura di una persona incaricata di fare commissioni di natura burocratica. E non finisce qui: ci sono anche una lavanderia aziendale a disposizione dei dipendenti, la mensa gratuita, due giorni in più rispetto a quelli previsti dalla legge per il congedo parentale, giorni in più anche per i lutti familiari fino al terzo grado di parentela, una bibita al giorno che aumenta a due in estate per i dipendenti e bonus natalizi per chi ha figli.



Modello di welfare - "Ci siamo confrontati con altre realtà che stanno investendo molto sul welfare aziendale e abbiamo importato un modello sperimentato altrove", ha concluso il responsabile delle risorse umane.