Verona, Tribunale sanziona il padre che non paga il mantenimento dei figli alla ex moglie: dovrà corrispondere 100 euro in più al giorno

Il Tribunale di Verona ha multato un papà che non paga il mantenimento dei figli alla ex moglie, come stabilito tra le parti, in maniera consensuale, in sede giudiziaria durante il processo di separazione. L'uomo dovrà corrispondere 100 euro in più al giorno alla donna per via della sua mancanza, anche quando lamenta di vantare già un credito per aver sostenuto diverse spese dei figli. Per il giudice Massimo Vaccari, come scrive il Corriere della Sera, "a parte il fatto che queste spese non sono dimostrate, resta il fatto che in ogni caso questa futuribile compensazione non esonera l'uomo dal dover rispettare l’ordinanza dell'11 febbraio, che, nelle more dell'audizione dei figli sul loro affidamento, quantificava in 300 euro al mese il contributo alla moglie per il mantenimento dei ragazzi".