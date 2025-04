Eredità milionaria del mago di Arcella, guerra tra i figli: "Patrimonio svuotato"

"Il rapporto con mio padre era ottimo, ma allo stesso tempo mi arrabbiavo molto perché lui era come dire plagiato dalla sua seconda moglie - dice Gloria Battista in collegamento con lo studio di "Pomeriggio Cinque" -. Stavamo anche due tre ore al telefono di nascosto, ma diceva che non ci sentivamo. Ci siamo rimasti male, anzi sono proprio arrabbiata. Quando ci siamo trovati a dover chiedere una parte del patrimonio, l'ho trovato svuotato".