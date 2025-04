Tra le testimonianze acquisite per il processo anche quelle di Lena Biolcati, ex compagna di D’Orazio e quella di Red Canzian. La prima avrebbe confermato, che Stefano le aveva detto di sapere che Diego Michelon era a conoscenza del fatto di non essere il padre biologico di Francesca. Anche Red Canzian, sentito nel 2015, avrebbe riferito di aver visto spesso Diego Michelon parlare con Stefano D'Orazio, chiedendogli aiuti economici per Francesca Michelon riconosciuto come figlia, sebbene sapesse che era nata da una storia di Oriana Bolletta con Stefano D'Orazio.