Verona, mamma 68enne dona rene al figlio dializzato: la vita ricomincia

La donna, come racconta L'Arena, a 16 anni è arrivata in Italia dall'Argentina, stabilendosi in Veneto. Qui si è sposata ed ha dato alla luce il suo unico figlio, Valerio Fantinelli. L'uomo è potuto tornaro a condurre un'esistenza normale dopo il trapianto del rene donato dalla mamma.



Valerio Fantinelli ha ripreso anche a lavorare dopo l'intervento: fa l'aiuto-cuoco in un ristorante del Veronese.